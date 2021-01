Dosi avanzate, in fila anche con documenti falsi per farsi vaccinare (Di martedì 12 gennaio 2021) Pur di ottenere le Dosi avanzate di vaccino nonostante non ne abbiano diritto, alcuni non esitano a mettersi in fila ed a fingere di essere lavoratori del settore medico. anche a Napoli si è verificato un inconveniente imprevisto che riguarda alcune Dosi avanzate di vaccino. Dopo quanto successo a Baggiovara, in provincia di Modena, dove L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) Pur di ottenere ledi vaccino nonostante non ne abbiano diritto, alcuni non esitano a mettersi ined a fingere di essere lavoratori del settore medico.a Napoli si è verificato un inconveniente imprevisto che riguarda alcunedi vaccino. Dopo quanto successo a Baggiovara, in provincia di Modena, dove L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

