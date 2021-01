Covid, AstraZeneca è ancora in stand by, ma la Ue aggiunge al suo portafoglio l’ottavo vaccino (Di martedì 12 gennaio 2021) Covid, mentre AstraZeneca è ancora in stand by, la Ue aggiunge al suo portafoglio l’ottavo vaccino. Nell’Unione europea a trazione franco-tedesca si allungano i tempi sul vaccino AstraZeneca. E intanto, però, si apprende che potrebbe aggiungersi un ottavo siero vaccinale contro il Covid-19, ai sette che già compongono il portafoglio a disposizione degli Stati dell’Unione. «Intendiamo lanciare una procedura di offerta per Valneva», spiega dunque in audizione davanti alla commissione Envi del Parlamento Europeo, a Bruxelles, la direttrice alla Salute e Sicurezza alimentare della Commissione Europea, Sandra Gallina. Valneva è una compagnia biotecnologica francese, con ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021), mentreinby, la Ueal suo. Nell’Unione europea a trazione franco-tedesca si allungano i tempi sul. E intanto, però, si apprende che potrebbersi un ottavo siero vaccinale contro il-19, ai sette che già compongono ila disposizione degli Stati dell’Unione. «Intendiamo lanciare una procedura di offerta per Valneva», spiega dunque in audizione davanti alla commissione Envi del Parlamento Europeo, a Bruxelles, la direttrice alla Salute e Sicurezza alimentare della Commissione Europea, Sandra Gallina. Valneva è una compagnia biotecnologica francese, con ...

