Bridgerton: chi è Lady Whistledown e la curiosità sul suo provino (Di martedì 12 gennaio 2021) Questo articolo contiene numerosi spoiler sul finale di Bridgerton, quindi se non avete visto la prima stagione su Netflix e non volete imbattervi per caso sulla rivelazione di Lady Whistledown chiudete immediatamente. Avvisati. Ora, via il dente via il dolore: Lady Whistledown che per tutta la prima stagione ha lanciato gossip in stile Gossip Girl è Penelope Featherington, interpretata dall’attrice Nicola Coughlan. La donna (ha 34 anni, nonostante nella serie interpreti una 17enne) è stata recentemente intervistata da Variety dove ha parlato del suo provino raccontando di come abbia scoperto per puro caso che fosse proprio il suo personaggio la misteriosa Lady Whistledown. “Quando mi sono presentata al primo provino avevo avuto solo ... Leggi su biccy (Di martedì 12 gennaio 2021) Questo articolo contiene numerosi spoiler sul finale di, quindi se non avete visto la prima stagione su Netflix e non volete imbattervi per caso sulla rivelazione dichiudete immediatamente. Avvisati. Ora, via il dente via il dolore:che per tutta la prima stagione ha lanciato gossip in stile Gossip Girl è Penelope Featherington, interpretata dall’attrice Nicola Coughlan. La donna (ha 34 anni, nonostante nella serie interpreti una 17enne) è stata recentemente intervistata da Variety dove ha parlato del suoraccontando di come abbia scoperto per puro caso che fosse proprio il suo personaggio la misteriosa. “Quando mi sono presentata al primoavevo avuto solo ...

