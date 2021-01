«Anche prima della pandemia si sceglieva chi mandare in Rianimazione, oggi devi solo farlo più spesso» (Di martedì 12 gennaio 2021) Su La Stampa l’intervista alla responsabile di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Mauriziano di Torino. Il tema è la bozza del piano pandemico per l’Italia per il periodo 2012-23, di cui ieri Repubblica ha riportato alcuni stralci. In esso è scritto che “se le risorse sono scarse occorre scegliere chi curare prima”. La dottoressa Gabriella Buono risponde: «Nessun medico sceglie chi deve vivere e chi deve morire, e Anche il decreto non dice di far questo. È, invece, una indicazione ad utilizzare le risorse nel modo migliore. Valutando se il ricovero in Rianimazione sarebbe, o meno, indicato». La valutazione passa attraverso i triage clinici: ci sono parametri ben precisi che indicano quando la Rianimazione è utile a salvare la vita di una determinata persona. In base ai casi, spiega, «se l’ingresso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Su La Stampa l’intervista alla responsabile di Anestesia edell’ospedale Mauriziano di Torino. Il tema è la bozza del piano pandemico per l’Italia per il periodo 2012-23, di cui ieri Repubblica ha riportato alcuni stralci. In esso è scritto che “se le risorse sono scarse occorre scegliere chi curare”. La dottoressa Gabriella Buono risponde: «Nessun medico sceglie chi deve vivere e chi deve morire, eil decreto non dice di far questo. È, invece, una indicazione ad utilizzare le risorse nel modo migliore. Valutando se il ricovero insarebbe, o meno, indicato». La valutazione passa attraverso i triage clinici: ci sono parametri ben precisi che indicano quando laè utile a salvare la vita di una determinata persona. In base ai casi, spiega, «se l’ingresso ...

