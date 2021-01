Ufficiale | Vivtor Osimhen ancora positivo al Covid-19

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Vivtor

Victor Osimhen è risultato ancora positivo al Covid. L'ha comunicato la SSC Napoli, spiegando che ripeterà il test in settimana ...Non è ancora arrivato il momento di tornare a lavorare sul campo per V ictor Osimhen. Oggi il giocatore nigeriano si è sottoposto al tampone molecolare che, come comunicato dalla Ssc Napoli attraverso ...