Sprechi sulle sedi di corrispondenza: «Striscia la Notizia» fa i conti alla Rai (Di lunedì 11 gennaio 2021) Striscia la Notizia, Pinuccio Striscia la Notizia fa i conti in tasca alla Rai ‘per corrispondenza’. Proseguendo un filone d’inchiesta già intrapreso, il tg satirico tornerà stasera a parlare di Sprechi nel servizio pubblico, con particolare riferimento alla sede Rai di Mosca. Dopo aver svelato le spese sostenute dall’azienda di Viale Mazzini per gli uffici di Pechino (che da oltre cinque mesi sono senza corrispondente) il programma di Canale5 si focalizzerà sui costi della sede di corrispondenza russa. La struttura in questione – riferirà l’inviato di Striscia Pinuccio – vanta ben due corrispondenti, dei dipendenti locali e un ufficio per una spesa annua di circa 1 milione di euro. Inoltre, per ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 gennaio 2021)la, Pinucciolafa iin tascaRai ‘per’. Proseguendo un filone d’inchiesta già intrapreso, il tg satirico tornerà stasera a parlare dinel servizio pubblico, con particolare riferimentosede Rai di Mosca. Dopo aver svelato le spese sostenute dall’azienda di Viale Mazzini per gli uffici di Pechino (che da oltre cinque mesi sono senza corrispondente) il programma di Canale5 si focalizzerà sui costi della sede dirussa. La struttura in questione – riferirà l’inviato diPinuccio – vanta ben due corrispondenti, dei dipendenti locali e un ufficio per una spesa annua di circa 1 milione di euro. Inoltre, per ...

La Fao e l'anno di frutta e verdura: combattere fame e sprechi con le specie selvatiche Corriere della Sera Sprechi sulle sedi di corrispondenza: «Striscia la Notizia» fa i conti alla Rai

C.t. Danimarca: “Eriksen in panchina uno spreco di qualità. Lasciare l’Inter? Sono convinto…”

È davvero uno spreco di qualità, tanto si è seduto in panchina. Quando vedo cosa può fare, spero e credo che quest’anno possa giocare di più”. Da quando è all’Inter Christian Eriksen ha giocato poco, ...

