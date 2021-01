Rainbow Free Day, dal 15 gennaio parte il grande spettacolo degli indipendenti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Circa 500 partecipanti e oltre 200 eventi online: sono i numeri di Rainbow Free Day, la manifestazione che in quindici giorni (dal 15 al 30 gennaio) irradierà sul web dalla piattaforma www.RainbowFreeday.com e dalle sue pagine social il meglio del vasto e poliedrico mondo della produzione artistica indipendente. L’iniziativa, che vedrà come madrina Tosca, nasce dalla volontà di alcuni fra i principali operatori italiani dello spettacolo e dell’arte di mettere al centro dell’attenzione la diversità e la produttività di un settore nevralgico, che costituisce non solo una voce importante dell’economia nazionale, ma della cultura e dell’identità del paese. Un settore che dopo l’emergenza del Covid-19 necessita di sostegni, strumenti e risposte da parte ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Circa 500cipanti e oltre 200 eventi online: sono i numeri diDay, la manifestazione che in quindici giorni (dal 15 al 30) irradierà sul web dalla piattaforma www.day.com e dalle sue pagine social il meglio del vasto e poliedrico mondo della produzione artistica indipendente. L’iniziativa, che vedrà come madrina Tosca, nasce dalla volontà di alcuni fra i principali operatori italiani delloe dell’arte di mettere al centro dell’attenzione la diversità e la produttività di un settore nevralgico, che costituisce non solo una voce importante dell’economia nazionale, ma della cultura e dell’identità del paese. Un settore che dopo l’emergenza del Covid-19 necessita di sostegni, strumenti e risposte da...

