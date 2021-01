Perché a Capitol Hill non era un colpo di Stato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Adesso vi spiego Perché quello a Capitol Hill non è Stato un colpo di Stato, ma un’azione sovversiva, una rivolta, eventualmente un atto di distrazione e disturbatore, come potrebbero esserlo i troll del web. I punti da tenere in considerazione per definire un colpo di Stato tale sono: obiettivo e quindi movente, la costituzione del potere che si vuole assalire e sovvertire (in questo caso quello americano liberale e democratico), il tempo in cui il golpe si consuma e le modalità di decorso dell’azione, il peso numerico di coloro che avallano, sostengono e perseguono un colpo di Stato e quindi l’identità di coloro che sferrano il colpo, come si identificano, quale forza vorrebbero rimpiazzare a quella ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Adesso vi spiegoquello anon èundi, ma un’azione sovversiva, una rivolta, eventualmente un atto di distrazione e disturbatore, come potrebbero esserlo i troll del web. I punti da tenere in considerazione per definire unditale sono: obiettivo e quindi movente, la costituzione del potere che si vuole assalire e sovvertire (in questo caso quello americano liberale e democratico), il tempo in cui il golpe si consuma e le modalità di decorso dell’azione, il peso numerico di coloro che avallano, sostengono e perseguono undie quindi l’identità di coloro che sferrano il, come si identificano, quale forza vorrebbero rimpiazzare a quella ...

