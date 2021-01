Ospedale di Cava in emergenza, Cirielli e Siamo Cavesi: 'Il sindaco si assuma responsabilità' (Di lunedì 11 gennaio 2021) 'L'Ospedale di Cava resti aperto': l'appello di un papà, la tutela del presidio sarà discussa nel Consiglio Comunale 31 dicembre 2020 'Ciò che si sta verificando, ormai ogni giorno, all'Ospedale '... Leggi su salernotoday (Di lunedì 11 gennaio 2021) 'L'diresti aperto': l'appello di un papà, la tutela del presidio sarà discussa nel Consiglio Comunale 31 dicembre 2020 'Ciò che si sta verificando, ormai ogni giorno, all''...

positanonews : Cava de’ Tirreni, il Movimento 5 Stelle: “Ospedale cittadino: non è mai troppo tardi” - salernotoday : Ospedale di Cava in emergenza, Cirielli e Siamo Cavesi: 'Il sindaco si assuma responsabilità'… - andpellegrino : Cava: Ospedale in piena emergenza, “le rassicurazioni sul futuro non possono bastare” - andpellegrino : Lunghe attese e disagi all’ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “Il Comune smetta di difendere la Regione e intervenga” -