Monster Hunter Rise per Switch svela le risoluzioni in una video analisi della demo

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Un'tecnicadiperè da poco disponibile online e conferma lein modalità dock e portatile. L', condivisa su YouTube da VG Tech, conferma che lagira a circa 1344x756 in modalità dock e 960x540 in modalità palmare. L'interfaccia utente viene renderizzata a una risoluzione nativa sia in modalità dock che portatile, rispettivamente 1920x1080 e 1280x720. L'dievidenzia anche come le prestazioni siano abbastanza solide, poiché il gioco raramente scende sotto i 30 fotogrammi al secondo. Leggi altro...