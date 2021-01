LIVE Berrettini-Bublik 6-7 4-5, ATP Antalya in DIRETTA: il kazako serve per il match! (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 4-6 GAME SET AND MATCH Bublik! 12° ace del match e semifinale conquistata. 40-15 Lunga la difesa di diritto del kazako. 40-0 TRE MATCH POINT Bublik! Lungo il rovescio di manovra di Berrettini. 30-0 Volée vincente del kazako sul recupero della smorzata di Berrettini. 15-0 Schema perfetto di Bublik: servizio, diritto e volée vincente. 4-5 Berrettini prolunga il match ma ora Bublik può chiudere. 40-30 Grande smorzata del kazako: recupero mancato dal romano. 40-15 Gran recupero di Berrettini che attacca la rete e trova il vincente di diritto. 30-15 Settimo ace per Berrettini. 15-15 Poco reattivo il ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 4-6 GAME SET AND MATCH! 12° ace del match e semifinale conquistata. 40-15 Lunga la difesa di diritto del. 40-0 TRE MATCH POINT! Lungo il rovescio di manovra di. 30-0 Volée vincente delsul recupero della smorzata di. 15-0 Schema perfetto di: servizio, diritto e volée vincente. 4-5prolunga il match ma orapuò chiudere. 40-30 Grande smorzata del: recupero mancato dal romano. 40-15 Gran recupero diche attacca la rete e trova il vincente di diritto. 30-15 Settimo ace per. 15-15 Poco reattivo il ...

