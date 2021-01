Leodori | da oggi via a ristori Irap | contributo massimo 25mila euro

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “In un momento cosi’ difficile in cui molte imprese, persone e famiglie, sono in grave difficolta’ a causa della situazione sanitaria, diamo il via a un’importante azione di sostegno. Con #RistoroLaziosiamo accanto a migliaia di aziende con undia fondo perduto”. Cosi’ su Facebook il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele. “Da- conclude- e’ possibile caricare la domanda e i relativi documenti direttamente sulla piattaforma dedicata. Al link di seguito tutte le informazioni utili https://www.regione.lazio.it/ristorolazio/”.

