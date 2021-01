Il Liverpool ha ancora bisogno di un difensore | e pensa a Maksimovic

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Lo faranno o no? Si chiede il Daily Mail. Ilcomprerà o no ‘sto benedettoche prenda il posto, almeno numericamente, di Virgil van Dijk e Joe Gomez? La risposta del quotidiano inglese è sì, i risultati un po’ così della squadra di Klopp lo indurranno a fare mercato. E tra i nomi in pole, dopo un’estate di Koulibaly inserito come prima scelta, ecco spuntare la sua riserva:. Che “acquistato nel 2016 come il nuovo gioiello della difesa” ormai “gioca solo se Koulibaly e Manolas, due dei migliori difensori centrali del mondo, sono infortunati”. “Nelle partite europee o nelle coppe potrebbe fare al caso del”, scrive il Mail. “Valutato intorno ai 6 milioni di sterline, il Napoli potrebbe lasciarlo andare” L'articolo ilNapolista.