Eterno Miura | rinnova con lo Yokohama a 53 anni

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Kazuyoshinon smette di stupire: l’calciatore giapponese hato con loFc all’età di 53Kazuyoshinon smette di stupire. Il calciatore giapponese ha firmato un nuovo contratto con loFc all’età di 53. L’annuncio è arrivato dai profili social della società.detiene il record di giocatore in attività più anziano nella storia del calcio. Leggi su Calcionews24.com

Kazu Miura rinnova per una nuova stagione: giocherà fino a 54 anni. Migliorato il record che gli appartiene dal 2018. L'annuncio del suo club ...Ci sono giocatori che non vogliono proprio allontanarsi dal campo di calcio. In Italia è certamente Buffon uno di questi ma se allarghiamo gli orizzonti, ce n'è uno che calca ...