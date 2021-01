Decreto Ristori 5: altri 5 miliardi per la cassa integrazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Premessa: le simulazioni tecniche sono in corso al Tesoro e non ancora concluse. E poi - altro elemento in modalità work in progress - bisogna tenere conto degli equilibri fragili dentro al Governo. Svolgimento: il nuovo scostamento di bilancio - il quinto in appena dieci mesi - ha una dote di 24 miliardi di nuovi aiuti per il Paese. Italia Viva - e questo l’ha assicurato Matteo Renzi nella riunione di sabato notte con i suoi - voterà sì. Ma l’entità della dote e la varietà delle urgenze sono destinate ad aprire una nuova discussione politica. Perché quello che andranno a finanziare i 24 miliardi non sarà un Decreto Ristori puro, la quinta edizione di una serie che da fine ottobre a dicembre ha messo a disposizione 10 miliardi per le attività colpite dalle restrizioni. È un altro ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Premessa: le simulazioni tecniche sono in corso al Tesoro e non ancora concluse. E poi - altro elemento in modalità work in progress - bisogna tenere conto degli equilibri fragili dentro al Governo. Svolgimento: il nuovo scostamento di bilancio - il quinto in appena dieci mesi - ha una dote di 24di nuovi aiuti per il Paese. Italia Viva - e questo l’ha assicurato Matteo Renzi nella riunione di sabato notte con i suoi - voterà sì. Ma l’entità della dote e la varietà delle urgenze sono destinate ad aprire una nuova discussione politica. Perché quello che andranno a finanziare i 24non sarà unpuro, la quinta edizione di una serie che da fine ottobre a dicembre ha messo a disposizione 10per le attività colpite dalle restrizioni. È un altro ...

PaolaTavernaM5S : In questi giorni arrivano 628milioni del Decreto Natale a ristoratori, baristi e pasticceri costretti a chiudere. E… - gualtierieurope : L’importanza strategica del #RecoveryPlan per il nostro Paese: donne, giovani, Mezzogiorno. Un nuovo patto di legis… - fattoquotidiano : Ristori, emessi i bonifici per i 628 milioni stanziati dal decreto Natale. Prossimi fondi a rischio con la crisi di… - Dock32M : RT @PaolaTavernaM5S: In questi giorni arrivano 628milioni del Decreto Natale a ristoratori, baristi e pasticceri costretti a chiudere. E co… - Virus1979C : Decreto Ristori 5: altri 5 miliardi per la cassa integrazione (di G.Colombo) -