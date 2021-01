Covid, tasso di positività al 13,67%. Ancora 448 morti (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Sono 12.532 i nuovi casi da coronavirus registrati in Italia da ieri, a fronte di un numero molto basso di tamponi (91.656). È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Il tasso di positività è dunque del 13,67%. Ieri i nuovi casi erano stati 18.627 con circa 140mila tamponi, circa lo stesso numero di sabato quando i casi erano stati 19.978. In aumento di 27 unità le persone ricoverate in terapia intensiva: il dato passa da 2615 a 2642. LE VITTIME Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Sono 12.532 i nuovi casi da coronavirus registrati in Italia da ieri, a fronte di un numero molto basso di tamponi (91.656). È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Il tasso di positività è dunque del 13,67%. Ieri i nuovi casi erano stati 18.627 con circa 140mila tamponi, circa lo stesso numero di sabato quando i casi erano stati 19.978. In aumento di 27 unità le persone ricoverate in terapia intensiva: il dato passa da 2615 a 2642. LE VITTIME

