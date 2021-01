Covid, isolata in Giappone un’altra nuova variante del virus (Di lunedì 11 gennaio 2021) La variante Covid scoperta in Giappone è stata rilevata in quattro persone arrivate dal Brasile: la mutazione sarebbe simile a quella inglese. Tomohiro Ohsumi/Getty ImagesDopo quella del Regno Unito, del Sudafrica e dell’Italia è stata individuata in Giappone un’altra nuova variante Covid. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute del Paese del Sol Levante. Come riportato dal quotidiano The Japan Times, il nuovo ceppo sarebbe parzialmente simile alla mutazione rilevata nel Regno Unito e in Sudafrica. La nuova variante Covid è stata scoperta in quattro persone infette giunte in Giappone dal Brasile. È ancora presto per determinare se possa essere più contagiosa, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lascoperta inè stata rilevata in quattro persone arrivate dal Brasile: la mutazione sarebbe simile a quella inglese. Tomohiro Ohsumi/Getty ImagesDopo quella del Regno Unito, del Sudafrica e dell’Italia è stata individuata in. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute del Paese del Sol Levante. Come riportato dal quotidiano The Japan Times, il nuovo ceppo sarebbe parzialmente simile alla mutazione rilevata nel Regno Unito e in Sudafrica. Laè stata scoperta in quattro persone infette giunte indal Brasile. È ancora presto per determinare se possa essere più contagiosa, ...

svirgola2 : @EasyInve *L'unica in affitto tutto l'anno è quella dove sto io. Perchè tutte le altre seconde case le affittano so… - mauro_crescenzo : Covid, nuova variante isolata in Giappone: rilevata in 4 persone arrivate dal Brasile - meoverparty : 'Isolata, in Giappone, nuova variante del Covid' Okay, dove devo firmare per passare direttamente al 2022? - FedericoMalfa : Covid, nuova variante isolata in Giappone: rilevata in 4 persone arrivate dal Brasile - ZzuCicciu : RT @fanpage: Una nuova variante del #Covid è stata isolata in Giappone -