Covid, focolaio in una Rsa di Prato: anche 21 anziani che avevano avuto la prima dose di vaccino. “Sono paucisintomatici” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mentre si valuta l’ipotesi di anticipare l’avvio della campagna vaccinale agli over 80 la cronaca continua a registrare episodi di contagio nella residenza sanitaria. In una struttura di Prato Sono stati scoperti, come riporta La Nazione, casi anche tra anziani che erano stati vaccinati nei giorni scorsi contro il Covid. In base ai dati forniti dall’Asl Toscana centro dopo i tamponi eseguiti il 6 gennaio nella struttura Sono stati trovati 46 ospiti positivi. Di questi, 21 erano stati vaccinati il 30 dicembre scorso. “Penso – spiega il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese – che gli ospiti vaccinati e poi risultati positivi fossero soggetti che già avevano in incubazione la malattia al momento della somministrazione. È possibile che gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mentre si valuta l’ipotesi di anticipare l’avvio della campagna vaccinale agli over 80 la cronaca continua a registrare episodi di contagio nella residenza sanitaria. In una struttura distati scoperti, come riporta La Nazione, casitrache erano stati vaccinati nei giorni scorsi contro il. In base ai dati forniti dall’Asl Toscana centro dopo i tamponi eseguiti il 6 gennaio nella strutturastati trovati 46 ospiti positivi. Di questi, 21 erano stati vaccinati il 30 dicembre scorso. “Penso – spiega il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese – che gli ospiti vaccinati e poi risultati positivi fossero soggetti che giàin incubazione la malattia al momento della somministrazione. È possibile che gli ...

“Subito vaccini per gli agenti di polizia penitenziaria, le detenute e i detenuti, gli operatori carcerari e per coloro che entrano negli istituti di pena per motivi di difesa. La protezione deve esse ...

Covid: un anno fa il primo morto annunciato a Wuhan

La Cina annunciò il primo morto per Covid esattamente un anno fa. Da allora, il virus ha ucciso 1.936.614 persone, secondo i dati della Johns Hopkins University.

