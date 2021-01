Christopher Maboulou morto d'infarto durante una partita, aveva 30 anni. Calcio francese sotto choc (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lutto nel Calcio francese. Christopher Maboulou , 30 anni, è morto stroncato da un infarto durante una partitella con gli amici: Maboulou giocava nel Thonon Evian, ma aveva un passato ad alti livelli ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lutto nel, 30, èstroncato da ununa partitella con gli amici:giocava nel Thonon Evian, maun passato ad alti livelli ...

