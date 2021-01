Campania zona gialla ma tavolini vuoti ai Caffè e saldi a rilento. Riparte anche la scuola fino alle seconda elementare (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Campania si è risvegliata oggi in zona gialla ma la circostanza non sembra aver cambiato di molto le abitudini dei cittadini del capoluogo, che hanno disertato i tavolini dei Caffè del centro e non si sono per ora recati in massa a far visita ai negozi, che da oggi e fino all’11 marzo saranno in regime di saldi. Ripartita anche la scuola in presenza, seppure sino alle seconda elementare, mentre dal 18 gennaio dovrebbe riprendere l’attività per le classi terze, quarte e quinte della primaria. Dal 25 gennaio, invece, ritorno in aula per gli studenti delle medie e delle superiori. Ma si tratta, almeno per il momento, di una mera indicazione, perché tutto potrebbe cambiare sulla scorta ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lasi è risvegliata oggi inma la circostanza non sembra aver cambiato di molto le abitudini dei cittadini del capoluogo, che hanno disertato ideidel centro e non si sono per ora recati in massa a far visita ai negozi, che da oggi eall’11 marzo saranno in regime di. Ripartitalain presenza, seppure sino, mentre dal 18 gennaio dovrebbe riprendere l’attività per le classi terze, quarte e quinte della primaria. Dal 25 gennaio, invece, ritorno in aula per gli studenti delle medie e delle superiori. Ma si tratta, almeno per il momento, di una mera indicazione, perché tutto potrebbe cambiare sulla scorta ...

ildenaro_it : Riaprono anche i #ristoranti fino alle ore 18. Il #governatore @VincenzoDeLuca emana un #richiamo per ricordare che… - bonheuramer : raga ma in campania è zona gialla oggi vero - mariolosio : ma come mai il lazio e campania zona gialla ? paura del regime a mettere zona rossa per le mazzate in casa ? #bestie - barb1p : abbiamo il coprifuoco alle 22 (almeno qui in campania) dalla prima settimana di ottobre proprio per contrastare la… - irpiniatimes1 : Campania in zona gialla, cosa si può e non si può fare -