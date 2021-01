Calcio: Salvini, 'da Milan grande spirito squadra, scudetto questione tra Inter e Juve'(2) (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Dopo anni e anni di sofferenza -ha detto ancora Salvini- finalmente c'è una squadra, poi non so dove arriverà a fine campionato. Però da Milanista sono contento perchè c'è una squadra, c'è un progetto, c'è un gioco, c'è un allenatore, c'è umiltà e anche quando si perde, si perde dando il massimo. Poi si può essere primi o quarti in classifica, però escono dal campo con la maglia sudata e per un tifoso l'impegno, il sacrifico, la passione e il sudore vengono prima dei risultati". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Dopo anni e anni di sofferenza -ha detto ancora- finalmente c'è una, poi non so dove arriverà a fine campionato. Però daista sono contento perchè c'è una, c'è un progetto, c'è un gioco, c'è un allenatore, c'è umiltà e anche quando si perde, si perde dando il massimo. Poi si può essere primi o quarti in classifica, però escono dal campo con la maglia sudata e per un tifoso l'impegno, il sacrifico, la passione e il sudore vengono prima dei risultati".

fattoquotidiano : Rotondi: “Forza Italia dovrebbe ragionare con Conte ma alcuni di noi sono in fila per due da Salvini che alla fine… - TV7Benevento : Calcio: Salvini, 'da Milan grande spirito squadra, scudetto questione tra Inter e Juve'(2)... - TV7Benevento : **Calcio: Salvini, 'da Milan grande spirito squadra, scudetto questione tra Inter e Juve'**... - sportface2016 : #Milan in testa alla classifica, ma #Salvini fa lo scaramantico: 'Lo scudetto se lo giocheranno #Inter e #Juventus' - diabolicus23 : @Cartabellotta @ValeSunny Invitare Salvini e farlo parlare di scienza e come chiamare me e farmi parlare di calcio… -