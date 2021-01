Mara Venier addio | arriva la notizia che sconvolge il web

(Di domenica 10 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.per sempre, laimprovvisamente eil web. Ecco cosa è successo.lascia Domenica In per sempre? Il direttore della Rai, Stefano Coletta, ha ammesso che ormai la decisione sul suo futuro è stata presa. Da tempo la conduttrice ha parlato della possibilità, per lei, di andare in

Thalia42653919 : #CePostaPerTe è quel luogo dove passi dalla 'fontana di trevi' alla risata isterica di Mara Venier PAZZESKA MARIA - supremanes : RT @bubinoblog: Mara Venier fa un grande regalo ai fan di #CheDiociaiuti6. Valeria Fabrizi, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana De… - PatriziaAlessa2 : RT @bubinoblog: Mara Venier fa un grande regalo ai fan di #CheDiociaiuti6. Valeria Fabrizi, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana De… - Dansai75 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE IL CAST DI CHE DIO CI AIUTI (ANTEPRIMA) - _burningstone : RT @bubinoblog: Mara Venier fa un grande regalo ai fan di #CheDiociaiuti6. Valeria Fabrizi, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana De… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Mara Venier lascia Domenica In per sempre? Il direttore della Rai dà la notizia che tutti stavano aspettando: il suo destino ormai è deciso.Su Rai1 conduce Mara Venier. La 18° puntata di ‘Domenica In’, in onda su Rai1 domenica 10 gennaio alle 14, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protago ...