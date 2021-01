Il vero relax è dietro ai fornelli Così per 1 giovane su 4

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 10 gennaio 2021) Cambiano gli stili di vita con quasi unsu quattro (24,5 per cento) tra i 18 e i 34 anni, che si gratifica ai, e la cucina ed il buon cibo si affermano tra le nuove generazioni come primarie attività di svago,e affermazione personale. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Censis dalla quale si evidenzia il ritorno di una tendenza del Dopoguerra dalla quale si discosta pero' per il fatto che la passione giovanile per la cucina oggi ha contagiato praticamente in egual misura uomini e donne.Secondo l’organizzazione degli agricoltori, lo show cooking casalingo per gli amici si afferma come appuntamento nei week end e trascina il boom dell'informazione legata all'enogastronomia con il 32,6 per cento dei giovani che legge e utilizza ricettari magari acquisiti su internet, il 31,9 per cento che segue programmi ...