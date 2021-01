GF Vip, tante critiche per Carlotta dell’Isola: il suo atteggiamento non piace (Di domenica 10 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlotta dell’Isola finisce nel mirino di molte critiche all’interno della Casa del GF Vip. Ma che cosa è successo? Ecco i dettagli. Il GF Vip è senza alcun dubbio e inevitabilmente una delle grandi attrazioni di questi ultimi mesi. Il reality è argomento di discussione per i telespettatori, che si scatenano in primis e in Leggi su youmovies (Di domenica 10 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.finisce nel mirino di molteall’interno della Casa del GF Vip. Ma che cosa è successo? Ecco i dettagli. Il GF Vip è senza alcun dubbio e inevitabilmente una delle grandi attrazioni di questi ultimi mesi. Il reality è argomento di discussione per i telespettatori, che si scatenano in primis e in

vip_bina : @Cmarti_10 che tante maschere son venute giù almeno è poco ma sicuro. Ma tanto dipende da come impiattano la frittata in puntata - Yoongifragolino : RT @urlittlest4r: @Heidy_VIP_ Anche se non c'è nulla di privato è stata scattata sensa permesso, quindi perché dovremmo farla girare? Sono… - avvurossi : @MadameSwann Io di gente che si faceva le canne ne ho conosciute tante e non è mai passato per la loro mente di pro… - urlittlest4r : @Heidy_VIP_ Anche se non c'è nulla di privato è stata scattata sensa permesso, quindi perché dovremmo farla girare?… - Angi1601Ng : E “vip” da due minuti lasciatela fare! A t.I. aveva appresso i morti grazie che era esplosiva. qui in casa sta con… -