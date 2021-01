Fonseca: “La sconfitta sarebbe stata una beffa. Fatali i primi 20 minuti della ripresa” (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca ha commentato il 2-2 contro l’Inter dell’Olimpico. Queste le parole del tecnico portoghese: “E’ difficile per me commentare questa partita. Abbiamo fatto un bel primo tempo ma nei primi 20 minuti del secondo tempo non siamo stati la stessa squadra. Abbiamo concesso molto, ci siamo disuniti e l’Inter ne ha approfittato per passare in vantaggio e avrebbe potuto anche arrotondare il vantaggio. Poi siamo tornati ad essere la stessa squadra quando abbiamo capito che ormai la gara era quasi persa e non avevamo più nulla da perdere. Abbiamo avuto 15-20 minuti nel secondo tempo che sono stati Fatali e ci potevano costare la sconfitta. Non è una questione fisica perchè abbiamo finito la partita come abbiamo fatto”. La ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Dazn, il tecnicoRoma, Pauloha commentato il 2-2 contro l’Inter dell’Olimpico. Queste le parole del tecnico portoghese: “E’ difficile per me commentare questa partita. Abbiamo fatto un bel primo tempo ma nei20del secondo tempo non siamo stati la stessa squadra. Abbiamo concesso molto, ci siamo disuniti e l’Inter ne ha approfittato per passare in vantaggio e avrebbe potuto anche arrotondare il vantaggio. Poi siamo tornati ad essere la stessa squadra quando abbiamo capito che ormai la gara era quasi persa e non avevamo più nulla da perdere. Abbiamo avuto 15-20nel secondo tempo che sono statie ci potevano costare la. Non è una questione fisica perchè abbiamo finito la partita come abbiamo fatto”. La ...

