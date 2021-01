Avellino, torna di moda un fedelissimo di Braglia per la difesa (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Archiviato il pareggio con il Teramo, l’Avellino di Piero Braglia, da domani metterà nel mirino la sfida interna di sabato contro la Cavese. Quest’ultima uscita sconfitta di misura contro il Palermo nel primo anticipo della diciottesima giornata. Sarà una settimana volta all’inserimento in gruppo di Carriero e Baraye che hanno fatto il loro esordio, seppur per pochi minuti, nel match contro gli abruzzesi. Settimana di lavora anche sul fronte mercato. Le esclusione nella lista dei convocati di Braglia alla vigilia della gara del “Bonolis” testimoniano la volontà di sfoltire la rosa. Il primo elemento in uscita è Bruzzo che non ha convinto del tutto il trainer toscano. Resta sempre percorribile la pista che porta Marco Silvestri al Potenza. L’Avellino dovrà ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Archiviato il pareggio con il Teramo, l’di Piero, da domani metterà nel mirino la sfida interna di sabato contro la Cavese. Quest’ultima uscita sconfitta di misura contro il Palermo nel primo anticipo della diciottesima giornata. Sarà una settimana volta all’inserimento in gruppo di Carriero e Baraye che hanno fatto il loro esordio, seppur per pochi minuti, nel match contro gli abruzzesi. Settimana di lavora anche sul fronte mercato. Le esclusione nella lista dei convocati dialla vigilia della gara del “Bonolis” testimoniano la volontà di sfoltire la rosa. Il primo elemento in uscita è Bruzzo che non ha convinto del tutto il trainer toscano. Resta sempre percorribile la pista che porta Marco Silvestri al Potenza. L’dovrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Avellino torna Avellino, torna di moda un fedelissimo di Braglia per la difesa anteprima24.it Calcio a 5, Serie A / Ad Avellino pareggio amaro per la Came

AVELLINO - Pareggio amaro per la Came Dosson che torna dalla trasferta di Avellino con un solo punto nonostante aver condotto in vantaggio la gara per lunghi tratti.

Calcio C, un Teramo da minutaggio ferma l’Avellino: giusto 1-1 anche con un palo di troppo

TERAMO – Finisce in parità (1-1) ed è giusto così, anche se il Teramo ha chiuso la gara in crescendo dopo aver subito il pari, quindi reagendo benissimo proprio nel momento più difficile della contesa ...

AVELLINO - Pareggio amaro per la Came Dosson che torna dalla trasferta di Avellino con un solo punto nonostante aver condotto in vantaggio la gara per lunghi tratti.

TERAMO – Finisce in parità (1-1) ed è giusto così, anche se il Teramo ha chiuso la gara in crescendo dopo aver subito il pari, quindi reagendo benissimo proprio nel momento più difficile della contesa ...