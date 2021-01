12enne violentata più volte in un parco vicino l’orfanotrofio dove viveva | la polizia britannica apre un’inchiesta

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Laha apertoper le violenze sessuali subìte da una ragazza di 12 anni. Gli abusi, stando alle prime ricostruzioni delle indagini, sarebbero avvenuti proprio neladiacente alla struttura nella quale vive l’adolescente. Ladel Lancashire ha subìto numerose critiche per non aver allertatodei rischi che iloffriva per vili abusi sessuali. Liverpool Echo ha riportato cheè stato giudicato inadeguato da Ofsted, per aver esposto la ragazza ad una posizione di estrema vulnerabilità la notte in cui è stata. La ragazza, nota solo come “Ava” nel report diffuso per proteggere la sua identità, è finita al centro ...