Rapinò una sala slot in via Nuova Calore: arrestato giovane 24enne (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, all'esito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Questura di Benevento ha eseguito una misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1, con obbligo di cura presso struttura sanitaria assistenziale di tipo residenziale, adottata dal G.I..P. del Tribunale di Benevento, nei confronti di un giovane ventiquattrenne, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 628 c.p. per essersi reso responsabile il 30 settembre del 2020 di una rapina ai danni di una sala slot di Benevento. In particolare, l'indagato, dopo essersi trattenuto per circa venti minuti all'interno della sala slot come un normale avventore, intento a giocare al videopoker, usciva dalla stessa per farvi rientro, immediatamente dopo, ...

