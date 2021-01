Malcolm & Marie, il trailer del film scritto dal creatore di Euphoria con Zendaya e John David Washington (Di sabato 9 gennaio 2021) Zendaya e John David Washington sono i protagonisti glamour e pericolosi di Malcolm & Marie, un film in bianco e nero sulle relazioni amorose a Hollywood, scritto dal creatore di Euphoria. Leggi su nospoiler (Di sabato 9 gennaio 2021)sono i protagonisti glamour e pericolosi di, unin bianco e nero sulle relazioni amorose a Hollywood,daldi

NetflixIT : Questa non è la solita storia d’amore. È la storia dell’amore. Malcolm & Marie, un film di Sam Levinson con Zendaya… - cryxhz : RT @cinematogrxphy: zendaya in malcolm & marie (2021) - eclixpse_ : RT @wiIdshot: malcolm & marie (2021) - monetia : RT @wiIdtales: malcolm e marie - lenahabitsvt : RT @zendayamcbr: ?? Nova foto promocional da Zendaya no novo filme da Netflix, “Malcolm & Marie”. -