Le mostre nel 2021, conferme e nuovi progetti (Di sabato 9 gennaio 2021) Cosa ci aspetta per il mondo delle mostre nel 2021? Dopo un anno terribile quale è stato il 2020, gli enti e le istituzioni culturali di tutta Italia hanno cercato di programmare un'offerta per rilanciare il mondo della cultura. Si attendono infatti importanti eventi che lasciano uno spiraglio di speranza per il momento in cui si potrà tornare a visitare i musei. Alcuni degli appuntamenti erano già previsti per lo scorso anno ma sono stati posticipati. Tra questi la mostra "Dieci anni di MAXXI" che doveva coronare l'anniversario del primo decennio di apertura compiuto nel 2020 dal Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Spostata a fine gennaio 2021, l'esposizione è frutto di un appassionato lavoro di ricerca, riflessione e dibattito sul primo decennio del XXI secolo. Locandina "Dieci anni di MAXXI" – Photo credits: ...

