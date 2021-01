Fognini-Chardy in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Antalya 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Fabio Fognini ha esordito nel migliore dei modi all’Atp di Antalya 2021, inaugurando la nuova stagione tennistica con un successo ai danni di Michael Vrbensky. L’azzurro affronterà Jeremy Chardy al secondo turno, avversario particolarmente ‘scomodo’ e dotato di una prima di servizio rapida e incisiva. Lo scontro tra l’italiano e il transalpino andrà in scena domenica 10 gennaio, dalle ore 9:00 italiane. La copertura televisiva non sarà offerta da alcuna emittente italiana, sebbene la piattaforma streaming ‘Trt Spor 2’ possa proporre la fruizione dell’evento. Inoltre, Sportface.it seguirà il match e aggiornerà i propri lettori, garantendo approfondimenti sullo svolgimento della disputa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Fabioha esordito nel migliore dei modi all’Atp di, inaugurando la nuova stagione tennistica con un successo ai danni di Michael Vrbensky. L’azzurro affronterà Jeremyal secondo turno, avversario particolarmente ‘scomodo’ e dotato di una prima di servizio rapida e incisiva. Lo scontro tra l’italiano e il transalpino andrà in scena domenica 10 gennaio, dalle ore 9:00 italiane. La copertura televisiva non sarà offerta da alcuna emittente italiana, sebbene la piattaforma‘Trt Spor 2’ possa proporre la fruizione dell’evento. Inoltre, Sportface.it seguirà il match e aggiornerà i propri lettori, garantendo approfondimenti sullo svolgimento della disputa. SportFace.

