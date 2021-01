Covid, studio: in maggior parte guariti un sintomo resta per 6 mesi (Di sabato 9 gennaio 2021) Tre quarti delle persone guarite dal coronavirus hanno continuato almeno per sei mesi ad avere almeno un sintomo della malattia. Lo rivela un nuovo studio pubblicato su The Lancet basato su 1..700 ex ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) Tre quarti delle persone guarite dal coronavirus hanno continuato almeno per seiad avere almeno undella malattia. Lo rivela un nuovopubblicato su The Lancet basato su 1..700 ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Covid, studio: in maggior parte gariti un sintomo resta per 6 mesi TGCOM La Puglia riapre: a sorpresa è in fascia gialla. Allo studio un nuovo Dpcm che potrebbe modificare ancora il quadro

In fascia gialla, da lunedì e fino a venerdì 15. All'apparenza quasi per caso, di certo controvoglia - almeno poggiando l'orecchio a terra dalle parti della Regione, che ...

Vaccino Covid, è giusto ritardare la seconda dose?

Nel Regno Unito si è preferito somministrare a più persone la prima dose di vaccino ritardando la seconda: è una strategia che ha senso?

