CorriereQ : Corea del Nord, Kim: gli Usa il nostro più grande nemico - newsfresche : Kim dalla Corea del Nord: gli Usa il nostro più grande nemico e annuncia presto avremo sottomarino…… - frank9you : @noitre32 nei regimi comunisti dell'est Europa e nell'URSS,defunti da 30 anni,come adesso in Cina,Corea del Nord,Cu… - sacspo : Kim dalla Corea del Nord: gli Usa il nostro più grande nemico e annuncia presto avremo sottomarino…… - FScalmati : RT @galatacla: PREGHIERA LAICA PYONGYANG, Corea del Nord Partecipanti senza maschera alla prima giornata dell'8° congresso del Partito de… -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del

(ANSA) - SEUL, 09 GEN - Gli Stati Uniti sono "il nostro più grande nemico". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un durante una riunione di partito, secondo l'agenzia ufficiale Kcna, definendo g ...Con il vaccino che scende in campo contro la pandemia e la vittoria democratica in USA si prospetta una vivace ripresa nella seconda metà dell’anno. Ma il viaggio del ritorno alla normalità non sarà s ...