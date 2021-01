Trump ammette la sconfitta in un video e attacca i violenti: «Voi non rappresentate il nostro Paese» (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Il Congresso ha certificato i risultati delle elezioni. Una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. Il mio obiettivo ora è quello di assicurare una transizione dei... Leggi su ilmattino (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Il Congresso ha certificato i risultati delle elezioni. Una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. Il mio obiettivo ora è quello di assicurare una transizione dei...

Il capo dello Stato americano uscente ha riconosciuto la vittoria di Joe Biden e condannato le violenze avvenute a Capitol Hill. Intanto Nancy Pelosi ha chiesto l’immediata rimozione di Trump dall’inc ...

In un videomessaggio il presidente uscente Donald Trump condanna l'assalto al Capitol e promette una transizione di potere ordinata il 20 gennaio. Ma un sondaggio svela che la maggioranza dei trumpian ...

