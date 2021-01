Terrore a Napoli | un' enorme voragine nel parcheggio dell' ospedale del Mare

Leggi su agi

(Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - Un'si è aperta stamane alle 7 circa neldel. Il cedimento è stato accompagnato da un boato che ha spaventato personale, pazienti e residenti in zona e ha fatto temere una esplosione. I vigili del fuoco escludono una deflagrazione e sono orientati al cedimento strutturale. Laha inghiottito diverse auto, ma non ci sono al momento feriti. Sul posto i carabinieri. La parte in cui si è verificato il cedimento è adiacente all'modulare creato come Covid center nella scorsa primavera per sopperire alla necessità di nuovi posti di terapia intensiva e sub-intensiva, lungo via Paciolla, verso la statale. Unaquindi distante dal Covid ...