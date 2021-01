Scuolabus | autisti in piazza a Napoli | Fermi da 11 mesi ma la Regione ci ignora

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono arrivati sfilando in corteo, suonando i clacson e hanno occupatoPlebiscito. Così ha avuto inizio la protesta deglideglipartenopei. Circa 35 i pulmini che sono parcheggiati davanti alla sede della Prefettura. Operatori che sono praticamenteda marzo 2020 quando con il lockdown nazionale sono state chiuse le scuole. “Glirappresentano un servizio di eccellenza della città di– dice Carlo Di Dato, presidente di Assodiritti e portavoce degli– è un servizio unico in Italia perché noi andiamo a prendere i bambini direttamente a casa, li portiamo a scuola e poi li riportiamo a casa mentre nelle altre città c’è il servizio con le fermate”. In città sono circa 150 gli, 150 operatori che ...