Sci freestyle | Welponer e Levis fuori dalla finale di Big Air a Kreischberg Ruud il migliore in qualifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) A(Austria) sono andate in scena lezioni maschili della prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di Big Air, disciplina dello sci. Alle ore 18.00 andranno in scena le finali (anche quella femminile, le cui qualifiche si sono disputate ieri e in cui vedremo all’opera l’azzurra Silvia Bertagna). Il miglior punteggio in assoluto è stato siglato dal norvegese Birk, il quale si è spinto fino a 190.00 nella seconda batteria, precedendo gli svizzeri Kim Gubser (187.20) e Colin Wili (186.60). Molto bene anche il francese Antoine Adelisse (187.20), che nella batteria d’apertura aveva regolato il ceco Matej Svance (186.40) e il norvegese Christian Nummedal (184.00), oltre alla grande stella svizzera Andri Ragettli (182.40). Si è ben distinto l’azzurro Ralph, ottavo ...