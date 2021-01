Raf Simons | biografia del co-direttore creativo di Prada

Leggi su amica

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ritratto dello stilista RafRafnasce a Neerpelt, in Belgio, nel 1968. È figlio di un militare e di una casalinga che gli ha dato un prezioso consiglio:“Do what you believe in, but take it seriously”. Si appassiona fin da giovanissimo alla musica punk ed elettronica, frequenta un liceo cattolico, ma rimane abbastanza isolato perché veste sempre di nero. Finito il liceo si iscrive all’Università di Genk, dove studia Industrial e Furniture Design e si laurea nel 1991, diventando furniture designer. Durante gli studi però si appassiona al mondo della moda. Più di quella tradizionale, ad attrarlo è la moda sperimentale di cui Anversa è la capitale. Incontra Walter Van Beirendonck che gli chiede di realizzare alcuni oggetti per la presentazione della sua collezione a Parigi. Lo segue a Parigi e partecipa come ...