Pestaggi in carcere, arrestati tre agenti a Sollicciano (Di venerdì 8 gennaio 2021) nel fiorentino. Le autorità hanno arrestato tre agenti della polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Firenze. L'inchiesta è partita dalla Procura del capoluogo toscano, che ipotizza il reato di tortura e falso ideologico in atto pubblico. La magistratura ha disposto altresì l'interdizione dell'incarico per un anno

