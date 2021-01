Perché demolire uno stadio non è quasi mai la scelta migliore

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 gennaio 2021) «Lomunicipale di Firenze è stata la prima opera di Pier Luigi Nervi a ottenere un riconoscimento internazionale e i dettagli evocativi della sua struttura fiorentina hanno ispirato ingegneri e architetti in tutto il mondo». La lettera inviata da alcune delle più importanti archistar mondiali al Comune di Firenze e al sindaco Dario Nardella ha quanto meno rallentato le operazioni di demolizione dellofiorentino, con il primo cittadino che ha risposto invitando «a un confronto in videoconferenza». Tra questi c’erano Tadao Ando, Norman Foster, Richard Meier Edouardo Souto de Moura e Alvaro Siza. Un dibattito molto simile si ripete anche 300 chilometri più a Nord, a Milano, per la costruzione del nuovoche dovrebbe sostituire l’attuale Giuseppe Meazza di San Siro. Il Ministero dei Beni culturali ha spiegato che sulla ...