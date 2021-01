Hitman 3 - prova

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nell'iconografia videoludica ci sono immagini e personaggi che sono immediatamente riconoscibili. Come la spada di Cloud in Final Fantasy 7 o la Keyblade di Kingdom Hearts. E in questo caso, la testa pelata con tanto di codice a barre tatuato del nostro Agente 47, ancora una volta impegnato a smantellare l'organizzazione che l'ha creato. 47 è diventato forse l'icona dell'assassino freddo, calcolatore, quasi superumano, capace di portare a compimento vere e proprie Missioni Impossibili, armato di pochi oggetti comuni e un guardaroba "di seconda mano" invidiabile. Il terzo capitolo della saga conclude la trilogia "World of Assassination", una storia cominciata nell'ormai lontano 2000 e che ha visto l'evoluzione del genere "Stealth Assassination", con missioni ambientate in luoghi più o meno esotici del globo, e che prevedono diversi modi e metodi di completamento, senza usare il più ...