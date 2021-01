Highlights Aston Villa-Liverpool 1-4 | Fa Cup 2020 2021 VIDEO

SkySport : Pogba va giù in area? Bruno Fernandes segna dal dischetto ? ? Al 60' fallo su Pogba in area di rigore sanzionato co… - sportli26181512 : Man United-Aston Villa 2-1: La rete di Bruno Fernandes al 61' permette al Manchester United di ottenere i tre punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Aston

Sky Sport

Aston Villa vs Liverpool LIVE stream- team news, TV channel, kick-off time, score. Live team news, score updates and commentary as Liverpool take on Aston Villa in the third round of the FA Cup.Manchester City turn their attentions to the FA Cup, where they face Birmingham City in the third round this Sunday.