GFVIP, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi ad un passo dalla crisi: cosa è successo? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Da più di trecento giorni all’interno della casa del GFVIP sicuramente Pierpaolo Petrelli ha perso la cognizione della realtà e se per l’ex velino per il momento la vita è all’interno del reality di Cinecittà, fuori si consumano situazioni non proprio tutte a suo favore. Dopo aver incantato il pubblico con una relazione non nata con Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo si è fatto coinvolgere in un’altra love story, quella con Giulia Salemi, che a quanto pare ha conquistato l’ex velino. Ovviamente quello che succede nella casa del GFVIP è alterato, ma soprattutto viene vissuto in modo molto più intenso rispetto alla vita reale, per questo che i due in pochi giorni sono passati da essere buoni amici, quasi amanti, innamorati e oggi ad un passo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Da più di trecento giorni all’interno della casa delsicuramenteha perso la cognizione della realtà e se per l’ex velino per il momento la vita è all’interno del reality di Cinecittà, fuori si consumano situazioni non proprio tutte a suo favore. Dopo aver incantato il pubblico con una relazione non nata con Elisabetta Gregoraci,si è fatto coinvolgere in un’altra love story, quella con, che a quanto pare ha conquistato l’ex velino. Ovviamente quello che succede nella casa delè alterato, ma soprattutto viene vissuto in modo molto più intenso rispetto alla vita reale, per questo che i due in pochi giorni sono passati da essere buoni amici, quasi amanti, innamorati e oggi ad un...

GrandeFratello : Dayane critica ancora un volta la neo coppia e tira in ballo Elisabetta...?? #GFVIP - GrandeFratello : Tirare i remi in barca per Giulia e Pierpaolo? Mai... il consiglio del papà di Giulia riscalda il cuore. #GFVIP - trash_italiano : Comunque quando Alfonso vede una possibile coppia all'orizzonte (anche inesistente) non capisce più nulla: potrebbe… - youmademedoit_ : RT @annalisa_stan: Non so voi ma comincio davvero ad essere stanco di tutto quest'odio verso Giulia da parte dei gregorelli, posso capire p… - Tallutina : RT @Ginevra_Styles_: Tommi a Pierpaolo : “hai voluto il risciò ora pedala” AHAHAHAHAHAHAHA #gregorelli #tzvip #gfvip -