Dentro l’enorme voragine all’ospedale del Mare di Napoli: ecco le auto inghiottite dal crollo. Il video dei vigili del fuoco (Di venerdì 8 gennaio 2021) l’enorme voragine che si è creata oggi nel parcheggio dell’ospedale del Mare di Napoli, probabilmente a causa di un “cedimento dovuto a infiltrazioni”, ha portato con sé almeno tre auto. Nelle immagini dei vigili del fuoco, lo zoom proprio sull’enorme buco, con un’ampiezza di almeno 2000 metri quadrati e una profondità di 20 metri, secondo l’Asl. Al momento non sembrano essere state coinvolte persone, ma sono ancora in corso i lavori di ricerca delle squadre di carabinieri e pompieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021)che si è creata oggi nel parcheggio dell’ospedale deldi, probabilmente a causa di un “cedimento dovuto a infiltrazioni”, ha portato con sé almeno tre. Nelle immagini deidel, lo zoom proprio sulbuco, con un’ampiezza di almeno 2000 metri quadrati e una profondità di 20 metri, secondo l’Asl. Al momento non sembrano essere state coinvolte persone, ma sono ancora in corso i lavori di ricerca delle squadre di carabinieri e pompieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Dentro l’enorme voragine all’ospedale del Mare di Napoli: ecco le auto inghiottite dal crollo. Il video dei vigili… - 31Eyebrown : @Sunuovigiorni Tu pensa che io non amo nemmeno gli aerei di coppia per i concorrenti che sono ancora dentro, figura… - federicacaladea : @dormotroppo Tra l’altro questo ufficio è enorme quindi mi sono detta vabbè, sto dentro e guardo il cell in attesa.… - urlasovrumane : le persone forse non smetteranno mai di mancarci, e anche se ora sembra impossibile, impareremo a vivere trattenend… - lgbtslegend : il secondo buco è enorme non mi immagino il terzo che in pratica l'orecchino è stato più dentro che fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Dentro l’enorme DANTE ALIGHIERI IN DIALETTO CREMONESE (3) | Sergio Marelli WelfareNetwork