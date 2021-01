Anticipazioni Uomini e Donne 8 gennaio: colpo di scena per Roberta e Riccardo (Di venerdì 8 gennaio 2021) , cosa accadrà nella puntata in onda oggi. Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo lo stop per le vacanze di Natale, la trasmissione di Canale 5 è tornata in onda proprio ieri, giovedì 7 gennaio 2021. Ed è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 8 gennaio 2021) , cosa accadrà nella puntata in onda oggi. Tutto pronto per una nuova puntata di. Dopo lo stop per le vacanze di Natale, la trasmissione di Canale 5 è tornata in onda proprio ieri, giovedì 72021. Ed è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: Aurora e Giancarlo in love? - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni, versione Vip in prima serata? De Lellis nel cast - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Maurizio entrano in crisi, per Tina c’è l’amante - infoitcultura : Uomini e Donne: anticipazioni oggi 7 gennaio. Gemma di nuovo single? - infoitcultura : Uomini e donne anticipazioni: GEMMA non ha passato il Natale con Maurizio! -