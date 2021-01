Solskjaer: “Diallo uno dei giovani più promettenti in assoluto” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha commentato, al sito dei Red Devils, l’acquisto di Diallo dall’Atalanta. Queste le sue parole: “Erano anni che seguivamo Diallo, lo abbiamo visto giocare tantissime volte. Credo che sia uno dei giovani più promettenti in assoluto. Qui abbiamo tutto perché Diallo possa tirare fuori il suo potenziale. Naturalmente avrà bisogno di tempo per adattarsi, ma la sua velocità, la sua visione di gioco e il suo fantastico dribbling lo aiuteranno in questa transizione” Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tecnico del Manchester United,, ha commentato, al sito dei Red Devils, l’acquisto didall’Atalanta. Queste le sue parole: “Erano anni che seguivamo, lo abbiamo visto giocare tantissime volte. Credo che sia uno deipiùin. Qui abbiamo tutto perchépossa tirare fuori il suo potenziale. Naturalmente avrà bisogno di tempo per adattarsi, ma la sua velocità, la sua visione di gioco e il suo fantastico dribbling lo aiuteranno in questa transizione” Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

