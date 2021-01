Saldi a due facce, italiani tra voglia di spesa e risparmio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Archiviato il 2020, anno a dir poco nefasto, scalda i motori il nuovo anno dominato non solo dalla pandemia ma soprattutto dalla speranza di poter tornare presto alla normalità. Ma ci aspettano ancora mesi difficili. Se, infatti, con l’arrivo del vaccino il quadro non è più solo nero, le luci – seppur incoraggianti – sono ancora troppo poche. Tradotto: è ancora incertezza una delle parole con la quale dovremo fare i conti da qui al prossimo futuro. Inevitabili le ripercussioni sulle abitudini – anche di acquisto – degli italiani. Saldi al via, dunque, sotto il segno della “responsabilità”. Secondo un’indagine Confcommercio sugli acquisti degli italiani in occasione della stagione dei Saldi invernali 2021, sei italiani su dieci faranno acquisti con una percentuale leggermente in crescita rispetto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) Archiviato il 2020, anno a dir poco nefasto, scalda i motori il nuovo anno dominato non solo dalla pandemia ma soprattutto dalla speranza di poter tornare presto alla normalità. Ma ci aspettano ancora mesi difficili. Se, infatti, con l’arrivo del vaccino il quadro non è più solo nero, le luci – seppur incoraggianti – sono ancora troppo poche. Tradotto: è ancora incertezza una delle parole con la quale dovremo fare i conti da qui al prossimo futuro. Inevitabili le ripercussioni sulle abitudini – anche di acquisto – deglial via, dunque, sotto il segno della “responsabilità”. Secondo un’indagine Confcommercio sugli acquisti degliin occasione della stagione deiinvernali 2021, seisu dieci faranno acquisti con una percentuale leggermente in crescita rispetto ...

