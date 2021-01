Moviola Gazzetta 16ª di A: Calhanoglu-Rabiot, era fallo. E manca un rigore al Milan (Di giovedì 7 gennaio 2021) La direzione di Irrati a San Siro ruota intorno a tre decisioni. Sul gol di Calabria la Juve protesta: a inizio azione Calhanoglu entra duro su Rabiot, ma Irrati è lì e valuta tutto regolare lasciando ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021) La direzione di Irrati a San Siro ruota intorno a tre decisioni. Sul gol di Calabria la Juve protesta: a inizio azioneentra duro su, ma Irrati è lì e valuta tutto regolare lasciando ...

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Gazzetta Calha-Rabiot, il fallo c’era. E manca un rigore al Milan. Giusti i penalty in Samp-Inter La Gazzetta dello Sport Crotone-Roma 1-3: Borja Mayoral stratosferico, una doppietta dello spagnolo lancia i giallorossi!

Con un gran primo tempo e grazie ad un sontuoso Borja Mayoral la Roma supera 3-1 il Crotone. La gara si mette subito bene per la Roma, che passa in ...

Juve-Udinese, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Mani De Paul e Ramsey, giusto annullare"

Juve-Udinese, la moviola de La Gazzetta dello Sport: 'Mani De Paul e Ramsey, giusto annullare'. vedi letture. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone la consueta moviola al termine della gara ...

