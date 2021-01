La Roma non si ferma più: con l’Inter l’esame ‘da grande’ (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è tutto il bello della Roma vista nelle ultime settimane nella vittoria di ieri con il Crotone. Corsa, aggressività e freschezza gli ingredienti per puntare alla vetta. I tre punti conquistati in Calabria permettono ai giallorossi di rinsaldare il terzo posto, e domenica contro l’Inter in palio c’è addirittura la seconda piazza della classifica. La squadra di Conte arriverà all’appuntamento incattivita dalla sconfitta con la Sampdoria, la Roma consapevole che quest’anno può succedere di tutto. Anche che alla vigilia della gara con il Crotone il neo direttore generale, Tiago Pinto, risulti di nuovo positivo al Covid per la seconda volta. E che Fonseca abbia il via libera per partire solo il giorno stesso della partita, dopo un test negativo. Tutto dopo la notizia dell’incidente di Morgan De Sanctis, che ha tenuto col fiato sospeso ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è tutto il bello dellavista nelle ultime settimane nella vittoria di ieri con il Crotone. Corsa, aggressività e freschezza gli ingredienti per puntare alla vetta. I tre punti conquistati in Calabria permettono ai giallorossi di rinsaldare il terzo posto, e domenica controin palio c’è addirittura la seconda piazza della classifica. La squadra di Conte arriverà all’appuntamento incattivita dalla sconfitta con la Sampdoria, laconsapevole che quest’anno può succedere di tutto. Anche che alla vigilia della gara con il Crotone il neo direttore generale, Tiago Pinto, risulti di nuovo positivo al Covid per la seconda volta. E che Fonseca abbia il via libera per partire solo il giorno stesso della partita, dopo un test negativo. Tutto dopo la notizia dell’incidente di Morgan De Sanctis, che ha tenuto col fiato sospeso ...

