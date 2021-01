La coerenza non è un’arma diplomatica (Di giovedì 7 gennaio 2021) La coerenza non è l’unica virtù che contraddistingue l’essere ; esiste anche quel coraggio che mette l’uomo in prima pagina e non sempre è una doccia di proseliti e applausi; ma il vero coraggio è andare contro i potenti e non coloro che svolgono le normali relazioni diplomatiche e non possono essere giudici politici . Corrado Augias ha mantenuto la promessa presentandosi a palazzo Farnese, che ospita l’ambasciata di Francia a Roma i cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Christian Masset, per restituire la Legion d’onore con le seguenti parole: “Il mio gesto amaro era inevitabile. Lo dedico alla memoria di Giulio Regeni, il giovane accademico torturato e ucciso in Egitto. Ma lo dedico anche alla Francia, patria d’origine della mia famiglia e dell’Illuminismo che ha illuminato, appunto, il mondo, ma ogni tanto ha bisogno di essere riacceso . L’ambasciatore ha detto che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lanon è l’unica virtù che contraddistingue l’essere ; esiste anche quel coraggio che mette l’uomo in prima pagina e non sempre è una doccia di proseliti e applausi; ma il vero coraggio è andare contro i potenti e non coloro che svolgono le normali relazioni diplomatiche e non possono essere giudici politici . Corrado Augias ha mantenuto la promessa presentandosi a palazzo Farnese, che ospita l’ambasciata di Francia a Roma i cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Christian Masset, per restituire la Legion d’onore con le seguenti parole: “Il mio gesto amaro era inevitabile. Lo dedico alla memoria di Giulio Regeni, il giovane accademico torturato e ucciso in Egitto. Ma lo dedico anche alla Francia, patria d’origine della mia famiglia e dell’Illuminismo che ha illuminato, appunto, il mondo, ma ogni tanto ha bisogno di essere riacceso . L’ambasciatore ha detto che ...

agorarai : 'La scuola ha avuto un ruolo non indifferente nella seconda ondata. Ci deve essere coerenza, non si può dire siamo… - berlusconi : Non soltanto noi siamo parte fondante del centro-destra, ma la coerenza con la nostra storia e le nostre idee rendo… - mogliedistiles : A un alunno salta la connessione Prof: STAI FACENDO FINTA PER NON ESSERE INTERROGATO Alla prof salta la connessione… - valy_s : RT @AndFranchini: #Conte nel 2019 'Andiamo avanti se riusciamo a fare le cose, io non voglio galleggiare' infatti ha calato le braghe davan… - ItaLianovery : RT @AndFranchini: #Conte nel 2019 'Andiamo avanti se riusciamo a fare le cose, io non voglio galleggiare' infatti ha calato le braghe davan… -

Ultime Notizie dalla rete : coerenza non La coerenza non è un'arma diplomatica Il Denaro La coerenza non è un’arma diplomatica

La coerenza non è l’unica virtù che contraddistingue l’essere ; esiste anche quel coraggio che mette l’uomo in prima pagina e non sempre è una doccia di proseliti e applausi; ma il vero coraggio è and ...

Caso Juve-Napoli, il Collegio di Garanzia spiega le motivazioni: “Nessuna infrazione del protocollo, Asl normativamente superiore”

Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Di seguito la versione integrale:. Il comunicato del Coni. “Secondo le Sezioni Unite del Collegio di ...

La coerenza non è l’unica virtù che contraddistingue l’essere ; esiste anche quel coraggio che mette l’uomo in prima pagina e non sempre è una doccia di proseliti e applausi; ma il vero coraggio è and ...Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Di seguito la versione integrale:. Il comunicato del Coni. “Secondo le Sezioni Unite del Collegio di ...